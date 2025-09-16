„Po její zadní straně tlakové výše k nám bude od jihozápadu proudit teplý vzduch,“ předpovídají odborníci Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu tak může místy být i letních 28 stupňů, ale už v pondělí se zase ochladí.
Počasí tak v Česku bude i v dalším průběhu první poloviny tohoto týdne proměnlivé, meteorologové očekávají slunce, přeháňky i silnější vítr.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Teplý ráz počasí vydrží i na začátku příštího týdne, pak se teploty vrátí do průměrných nebo slabě nadprůměrných hodnot kolem 20 stupňů Celsia, uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu na nadcházející čtyři týdny. „První polovina bude dynamičtější a proměnlivější, od čtvrtka ale začne být počasí stabilní, postupně slunečné a velmi teplé. Na víkend se výrazně oteplí a teploty se dostanou místy i nad letních 25 stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
Úterý bude chvílemi slunečné a větrné a oproti dnešku chladnější. Foukat bude zejména v Čechách s nárazy i kolem 55 kilometrů za hodinu. Přeháňky jsou pravděpodobnější na horách, jinde jen výjimečně, odpolední maxima očekávají meteorologové kolem 20 stupňů.
Ve středu bude oblačnosti opět více, hlavně v Čechách, odpoledne a večer se v Čechách místy objeví slabší déšť nebo přeháňka. Maximální denní teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy ke 20 stupňům Celsia.
Ohledně srážek však září pokulhává. „Září je srážkově příznivé, ale rok zůstává srážkově podprůměrný. Konečně pořádně zapršelo. Za období 1.–14. září jsme na našem území zaznamenali v průměru již 60 mm srážek, což je celý měsíční normál 1991–2020. Kromě dvou dnů pršelo alespoň na části našeho území každý den, nejdeštivější byla středa 10. září, kdy jsme v průměru na celém území zaznamenali 23 mm srážek. V září zatím nejvíce srážek spadlo na krkonošských stanicích Labská (127,4 mm) a Luční bouda (124,4 mm). Srážek se konečně dočkal například i Kraj Vysočina, kde je od začátku roku nejvyšší deficit. Od 1. září zde napršel již více než 1,2násobek celého měsíčního normálu. Nejméně pršelo na západě Čech, v Karlovarském kraji,“ uvedli meteorologové na facebooku.
Jak bude?
- Dnes: zataženo, přeháňky, místy bouřky. Den 17 až 21 °C.
- Zítra: oblačno, přeháňky. Noc 7 až 11 °C, den 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C.
- Čtvrtek: zataženo, místy déšť. Noc 8 až 12 °C, den 21 až 25 °C, na severu 19 °C.
- Pátek: polojasno, přeháňky. Noc 7 až 13 °C, den 23 až 27 °C, na severu 21 °C.
- Sobota: polojasno. Noc 6 až 12 °C, den 23 až 28 °C.
- Neděle až pondělí: jasno až polojasno, od západu postupně částečné přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Noc 15 až 10 °C, v Čechách v údolích kolem 8 °C. Den 24 až 29 °C, v Čechách od západu postupně 20 až 25 °C.
