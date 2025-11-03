Dneska bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami, především na Moravě a ve Slezsku budou zpočátku srážky četnější, píše Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své týdenní předpovědi. Uvádí, že nad 1200 m se budou vyskytovat srážky smíšené nebo i sněhové. Postupně během dne bude srážek ubývat. Jsou hlášeny nejnižší noční teploty 9 až 5 °C, nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C.
„Za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí zpočátku ovlivní východ našeho území, se bude do střední Evropy rozšiřovat oblast vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu, která během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu,“ uvedl ČHMÚ.
V úterý pršet přestane, bude jasno až polojasno, přechodně oblačno. Mohou se objevit mlhy. Nejnižší noční teploty mají být v rozpětí +2 až -2 °C, nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C.
Ve středu bude také jasné počasí, oblačnost ojedinělá a nízká. Hlášeny jsou nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Ve čtvrtek jasno až polojasno, přibude oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C.
Léto Všech svatých, neboli malé babí léto, trvá podle pranostiky tři hodiny nebo tři dny a nebo také tři týdny. „Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno a mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět,“ předpokládají meteorologové. V pátek a o víkendu už ale očekávají opět spíše zataženou oblohu.
Dle ČHMÚ má být od pátku do neděle oblačno ža zataženo, na východě i polojasno. Může lehce zapršet. Jsou hlášeny nejnižší noční teploty 6 až 2 °C a nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C.
