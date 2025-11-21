Pro dnešek meteorologové očekávají zataženo až oblačno. Na jihovýchodě a východě území místy, jinde na horách jen ojediněle sněžení nebo sněhové přeháňky, pod 300 m zpočátku i srážky smíšené. Na východě se budou v polohách nad 500 m místy vytvářet sněhové jazyky.
Ráno pozor na mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty budou mezi 0 a -4 °C, v severozápadní polovině Čech až -7 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají z -1 až +3 °C. Slabý, postupně většinou mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku vítr až čerstvý 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Aktuální vývoj počasí sledujte na radaru Blesku v tomto odkazu
Předpověď na sobotu
Očekává se oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle, na východě místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou v rozmezí -1 až -5 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 m/s se bude měnit na jihovýchodní až jižní.
Předpověď na neděli
Bude jasno až polojasno, zejména na východě Moravy a ve Slezsku oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Na jihovýchodě a východě místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou od -5 až -10 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Vát bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, večer bude místy zesilovat i v Čechách.
Předpověď na pondělí
Bude zataženo až oblačno, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle, od západu místy sněžení, během dne pod 400 m, v Čechách místy i pod 800 m déšť. Ojediněle srážky mrznoucí. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -9 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v Čechách až +6 °C. Mírný jihovýchodní až jižní 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Zataženo až oblačno. Zpočátku na většině území, postupně místy déšť nebo přeháňky, od středních poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C.
Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk
