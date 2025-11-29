Až do sobotního odpoledne může v Čechách vydržet ledovka, zveřejnil včera výstrahu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ledovka se bude vytvářet v místech, kde bude pršet a zároveň bude teplota povrchů pod nulou. Bude pokrývat zejména vozovky a chodníky, opatrní by měli být řidiči i chodci. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doporučil ČHMÚ.

Výstraha před ledovkou pro Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj platí do dnešních 10:00, pro zbylé kraje v Čechách včetně Prahy a západní části Vysočiny a Pardubického kraje vydali meteorologové varování na dnešek od 02:00 do 15:00. „Na západě přestane tvorba během rána a dopoledne, na ostatním území se může tvořit až do odpoledních hodin,“ uvedl Tomáš Mejstřík z ČHMÚ.

Dnes odpoledne teploty vystoupí nad nulu a případná ledovka bude odtávat, doplnil Mejstřík. Dnes jsou konkrétně hlášeny nejnižší noční teploty v Čechách +1 až –3 °C, na Moravě a ve Slezsku –3 až –7 °C, při sněhové pokrývce ojediněle kolem –9 °C a nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.

Zítra později večer bude místy pršet, nad 900 m jsou hlášeny srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí +1 až –3 °C, nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.

V příštím týdnu od pondělí do pátku má pak být zataženo až oblačno, místy zaprší či zamrholí. 

