V neděli očekáváme spíše oblačno až zataženo, ojediněle bude i polojasno. Zejména na Moravě jsou očekávány mlhy, nejvyšší denní teploty vyskočí až k 9 stupňům.
V následujícím týdnu se nejvyšší denní teploty napříč územím budou ještě zvyšovat. V pondělí a úterý bude až 13 stupňů, ve středu nejvyšší teploty skočí k 14 stupňům a od čtvrtka by se mělo zase pomalu ochlazovat, a to k maximálním denním teplotám ve čtvrtek 11, v pátek 8 stupňů.
Jak bude?
Dnes: Zataženo až oblačno, ojediněle polojasno, převážně na Moravě mlhy. V Čechách přechodně místy déšť nebo přeháňky, na severu na 1000 m i sněhové, případně mrznoucí. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 stupňů, nejnižší noční teploty +4 až -1 stupeň. Slabý vítr z jižních směrů.
Zítra: K ránu zataženo, od západu déšť. Během dne od západu zataženo až oblačno a srážky pouze ojediněle. Nejprve na Moravě, k večeru i jindy místy mlhy. Nejvyšší denní teploty na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech 4 až 9 stupňů, jinde v Čechách 9 až 13 stupňů. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, během noci se oteplí. Mírný jihozápadní až západní vítr, na Moravě a na severovýchodě Čech slabý vítr z jižních směrů.
Úterý: Zataženo až oblačno. Na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle déšť nebo mrholení. Místy až ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, na Moravě bude chladněji, až 3 stupně. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů, na Moravě místy kolem 7 stupňů. Slabý jižní až jihozápadní vítr.
Středa: Zpočátku zataženo až oblačno, na severovýchodě bude ojediněle i pršet. Od západu se začne postupně vyjasňovat. Na Moravě místy mlhy nebo nízká oblačnost, ve zbytku území ojediněle. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v případě bezvětří místy kolem 3 stupňů. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 stupňů, na Moravě i o stupeň méně. Slabý jihozápadní vítr.
Čtvrtek: Jasno až polojasno. K ránu místy mlhy nebo zataženo s nízkou oblačností, a to hlavně na Moravě. Od severozápadu přechodně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 stupňů, nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně. Slabý západní vítr.
Od pátku do neděle se očekává skoro jasno až polojasno, místy mlhy – postupně i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Trochu se ochladí – nejnižší noční teploty zpočátku 5 až 0 stupňů, postupně +2 až -3 stupně – při uklidnění větru a celonočním vyjasnění až -5 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 3 a 8 stupni, při nízké oblačnosti či mlze až kolem 1 stupně nad nulou.
