V noci z neděle na pondělí teploty měly být –2 až –6 stupňů Celsia, na severovýchodě a severu –7 až –11 stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno s teplotami mezi –3 a 2 stupni Celsia. Na severovýchodě –5 stupňů Celsia.
V úterý bude v noci ještě pořád chladno, meteorologové očekávají –1 až –5 stupňů Celsia, na severovýchodě –8 stupňů Celsia. Také přes den bude opět zataženo až oblačno s teplotami mezi –2 a 2 stupni Celsia, navíc při mrznoucích srážkách se bude tvořit ledovka.
Ve středu už se ale bude oteplovat. Bude zataženo až oblačno s mírným občasným deštěm, nad 800 metrů mohou být srážky i sněhové. Místy mlhy. Teploty v noci –3 až 1 stupeň Celsia, na západě až –5 stupňů Celsia. Přes den 1 až 5 stupňů Celsia. Při mrznoucích srážkách se opět může tvořit ledovka.
Ve čtvrtek bude ještě tepleji, byť opět zataženo až oblačno. Na většině území se objeví občasný déšť, ve vyšších polohách budou srážky smíšené nebo sněhové. Na západě a severovýchodě srážky mohou i namrzat. Noční teploty –2 až 3 stupně Celsia, denní 4 až 8 stupňů Celsia.
