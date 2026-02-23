Výstraha už neplatí pro Královéhradecký kraj a části Středočeského, Jihočeského, Moravskoslezského a Libereckého kraje a Vysočiny. Dál zůstává v platnosti pro Kutnohorsko ve Středočeském kraji, Jindřichohradecko v Jihočeském nebo Šumpersko v Olomouckém, na východě Pardubického kraje a na většině území Vysočiny.
Nově upozornili meteorologové na možnost vzestupu hladin například v severní části Libereckého či Ústeckého kraje. Varovali také před povodněmi na Vsetínsku ve Zlínském kraji a Karvinsku a Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji.
Voda se podle meteorologů nebude zřejmě vylévat ze břehů, ale zrychlí se odtok vody a podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů. „Vzhledem k aktuálnímu nasycení povodí, dalším očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme i nadále vzestupy s možným dosažení prvního stupně povodňové aktivity (nejnižšího ze tří, pozn. red.) v povodí Smědé, Lužické Nisy, Kamenice a Ploučnice, dále na přítocích středního Labe, horním povodí Moravské Dyje a ostatních povodích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu. Na Moravě očekáváme dosažení prvního stupně v povodí horní Moravy, horní Olše a horní Bečvy,“ uvedli.
Už v neděli večer se dostaly některé toky na první povodňový stupeň. Dnes po 11:00 byl podle údajů ČHMÚ první stupeň na skoro dvou desítkách míst a na jednom místě na Sázavě na Žďársku i druhý stupeň.
O víkendu návrat sněhu
Déšť nebo přeháňky mohou dnes lidé čekat na většině území, na horách na severu budou trvalejší. Během dne může mraků ubýt na polojasno. Teploty dnes vystoupají na osm až 13 stupňů Celsia. Podobné počasí bude v úterý, kdy ve vyšších polohách mohou být srážky i smíšené nebo sněhové. Maximální teploty přes den budou o něco nižší než dnes, podle předpovědi do 11 stupňů Celsia.
„V dalších dnech týdne nás už většinou čeká slunečnější počasí, i když hlavně ve středu a ve čtvrtek se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dne rozpouštět,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X. Přes den bude ve středu až 13 stupňů Celsia, ve čtvrtek až 16 stupňů, chladněji bude na východě Česka. V pátek může být v Čechách ojediněle až 17 stupňů Celsia, jinde do 15 stupňů. Pod nulu mohou teploty klesat v noci ve středu a ve čtvrtek.
„Víc oblačnosti a místní přeháňky nebo déšť, na horách i sněhové srážky, by mohla přinést sobota,“ uvedl ČHMÚ. Později o víkendu se začne vyjasňovat a srážek opět ubyde.