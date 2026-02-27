Nejtepleji dnes bylo v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji, v pásu od jižních Čech k podhůří Krkonoš a Orlických hor a také ve Frýdlantském výběžku a výběžcích za Jeseníky na severu Slezska, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. Dnešek často přepisoval rekordy z 27. února 1994, což je i případ Českých Budějovic. Tam dnešní teplota o půl stupně překonala dosavadní právě 32 let starý rekord.
Z dalších dnešních dlouhodobých rekordů 19 stupňů naměřili meteorologové ve Vráži na Písecku, ještě o desetinu stupně víc v Českém Krumlově, Staňkově na Domažlicku a Vimperku na Prachaticku. Tři místa zapsala 19,2 stupně Celsia - Husinec na Prachaticku, Strakonice a Klatovy. V Třeboni na Jindřichohradecku teploměr ukázal 19,4 stupně Celsia.
Nové maximum pro 27. únor hlásí také hřeben Krkonoš. „Na Labské boudě naměřili rekord 12,1 stupně Celsia, starý rekord měl hodnotu sedm stupňů, také z roku 1994,“ uvedl ČHMÚ.
I o víkendu se ohřejeme
Teplý bude i nadcházející víkend na přelomu února a března. V sobotu se budou teploty pohybovat od deseti do 15 stupňů. V neděli 1. března, kdy začíná meteorologické jaro, se ochladí na sedm až 12 stupňů Celsia. O víkendových ránech ještě může mrznout, přes den bude převažovat slunečné počasí. V nejbližších dnech nečekají meteorologové žádné srážky. Teploty přes deset stupňů, většinou jasná obloha a místy mlhy vydrží i na začátku příštího týdne.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) také varoval, že koncem týdne se nad Česko dostane prach ze Sahary. Srážky téměř nebudou, takže jemný písek pravděpodobně nezašpiní auta či okna. Může ale mírně snížit denní teploty.
„V neděli během dne a na začátku příštího týdne se nad naším územím budou ve vyšších hladinách atmosféry nacházet vyšší koncentrace saharského prachu,“ uvedli meteorologové.
