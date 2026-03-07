Sobota přinese podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jasnou až polojasnou oblohu. V noci a brzy ráno bude teplota nadále připomínat odcházející zimu a očekává se místy i -3 °C, nejčastěji však +3 až -1 °C. Sluníčko ale přinese příjemné jarní teplo a rtuť přes den vyskočí na 11 °C, a dokonce až 16 °C.
Vítr očekávají experti slabý a proměnlivý, na Českomoravské vrchovině a na jihozápadě Moravy během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Neděle bude psát podobný scénář. Stejně jako v noci z pátka na sobotu bude i během víkendové noci pod nulou a ráno přinese mrznoucí mlhy. A během dne bude 11 °C až 16 °C. Na obloze ale bude postupně během dne přibývat mračen.
Oblačná obloha se s námi potáhne i do příštího týdne. Od pondělí bude na většině území oblačno a na jihozápadě Čech očekáváme od úterý i přeháňky. Teploty ale budou nadále vysoké a postupně se budou zvyšovat na až 17 °C.
Saharský prach nad Českem
Nad Českem se přitom objevil nyní i prach ze Sahary. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a lidé si užijí i barevnější východy a západy Slunce, uvedl ČHMÚ.
"Vyšší koncentrace jemného saharského písku se nachází v atmosféře hlavně nad západní Evropou už několik dní. Dnes se dostává zatím slabší vrstva i nad Čechy," napsali meteorologové. Prach se vyskytuje ve výšce tří až čtyř kilometrů a na snímku z družice v produktu True Color je dobře vidět v podobě šedavého zákalu a to hlavně nad Německem. Saharský prach se nad naším územím bude nacházet minimálně několik dalších dní.
Už v minulosti se opakovaně do Česka dostal jemný písek, který zvedly do ovzduší bouře nad pouští Sahara v Africe. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají pak srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut. Třeba na jaře roku 2024 byla dokonce kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší v Česku vyhlášená smogová situace. Naposledy se prach v Česku objevil na konci února.
Padaly rekordy
Už páteční den přinesl vyšší jarní teploty, na Hodonínsku bylo dokonce 17,5 stupně. Teplotní rekordy pro 6. březen padly na šesti ze zhruba 170 stanic, které fungují alespoň 30 let.
Nové maximum pro 6.3. mají středočeské Poděbrady, kde bylo 16,3 stupně. V Doksech na Českolipsku má rekord hodnotu 15,7 stupně, v Novém Bydžově na Královéhradecku 15,6 stupně, v Jičíně 15,3 stupně a v Českém Dubu-Modlibohově na Liberecku 14,9 stupně. Poslední rekord pak padl v Holenicích v Českém ráji, kde odpoledne teplota vystoupala na rovných 14 stupňů Celsia.
