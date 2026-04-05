Na velikonoční neděli hlásí meteorologové polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. K večeru bude od severozápadu oblačno až zataženo a později místy přeháňky. Nejjasněji a nejtepleji by mělo být na Pardubicku, až 23 °C, ale ani další regiony nemají o moc zaostávat a nejvyšší teploty by přes den měly atakovat dvacítku takřka všude. Na horách v tisícimetrové výšce se čeká kolem 14 °C.
„Ráno slabý, přes den mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s, v severozápadní polovině Čech místy s nárazy kolem 15 m/s. Později večer se bude v Čechách měnit na severozápadní,“ dodává předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Doporučujeme si nedělní počasí užít, podobně teplo nás totiž už příští týden nečeká. Naopak. Už večer a v noci na pondělí nás přejde studená fronta a poměrně výrazně se ochladí,“ tweetoval ČHMÚ.
Pondělním koledníkům už tolik teplo nebude, čeká se přinejlepším polojasná obloha a nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C, na jihu Moravy až 16 °C. Povane mírný, během dne v severovýchodní polovině území přechodně až čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer bude vítr slábnout. Srážek bude minimum, ba žádné.
Ve druhé polovině týdne to vypadá na vpád chladného vzduchu, zejména na Moravu a do Slezska se dostane nejchladnější vzduch. „V teplotách i charakteru počasí tak mohou být velké rozdíly napříč republikou,“ dodává ústav.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica