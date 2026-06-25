Už v pátek odpolední teploty na většině území překročí 34 stupňů Celsia. Od soboty bude kvůli vedru platit extrémní stupeň nebezpečí, teploty v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy teploty vystoupají nad 37 stupňů.
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„Vlna veder vyvrcholí pravděpodobně v neděli, kdy očekáváme maximální teploty mezi 35 až 40 stupňů Celsia, v západní polovině Čech, zejména v dolním Polabí a Poohří, není vyloučeno, že zaznamenáme výjimečně i teploty vyšší,“ uvedla Jana Hujslová z ČHMÚ.
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Meteorologové varují, že extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus, hrozí přehřátí a dehydratace. Dají se očekávat problémy v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.
Vlnu veder podle ČHMÚ ukončí v pondělí studená fronta, před kterou ale ještě bude na východě země až kolem 34 stupňů. V Jihomoravském kraji platí nadále výstraha před nebezpečím požárů. ČHMÚ předpokládá, že riziko vzniku požárů v následujících dnech poroste.