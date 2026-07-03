Pátek bude slunečný, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.

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V sobotu očekávají meteorologové převážně slunečno, větrno a na horách přeháňky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 26 stupňů Celsia. Odpoledne od severozápadu přibude oblačnosti a večer se v severní polovině Česka místy mohou objevit bouřky.

V neděli bude o stupeň tepleji, bude ale převážně oblačno s deštěm. Meteorologové očekávají velkou oblačnost s přeháňkami a občasným deštěm. Opět se mohou objevit bouřky.

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Zdroj: Petr Janoušek, dobrovolný pozorovatel počasí pro ČHMÚ v Jihlavě

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Autor: ČTK / Josef Vostárek