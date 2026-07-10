Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví jen sporadicky. Meteorologové zatím nečekají vydatnější déšť ani v příštím týdnu, kdy má vydržet slunečné počasí a letní teploty. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne na severu a severovýchodě území až oblačno. Maxima se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů, na severu a severovýchodě republiky zůstanou mezi 21 až 24 stupni Celsia. Slunečné počasí, jen ojedinělé přeháňky a nejvyšší teploty pohybující se kolem tropické třicítky zůstanou v sobotu i neděli a také minimálně do poloviny příštího týdne.
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„O víkendu budou přeháňky výjimečné, a pokud se vyskytnou, pak pravděpodobně budou jen slabé, a to při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě území. Ranní tepoty budou klesat většinou na 15 až deset stupňů Celsia, odpolední teploty budou vystupovat převážně nad letních 25 stupňů, a jen ojediněle překročí tropickou třicítku,“ napsali dnes meteorologové na facebooku.
Velmi podobné počasí očekávají i v první polovině příštího týdne. Rána budou teplejší s teplotami kolem 15 stupňů, přes den bude kolem 30 stupňů Celsia a přeháňky se objeví jen výjimečně.