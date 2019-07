E.ON přes noc snížil počet domácností, které se ocitly bez dodávek elektřiny, ze 17.000 na 4300. Na Zlínsku jde o 2500 míst a v jižních Čechách o 1100 míst. Na jižní Moravě čeká na obnovu dodávek 300 domácností, podobná situace je na Vysočině. Na Olomoucku, kde byla v pondělí situace nejhorší, zůstává bez proudu 150 domácností.

„V důsledku silných bouřek, které v pondělí zasáhly Českou republiku, aktuálně evidujeme 33 poruch na vedení vysokého napětí a téměř 180 poruch na vedení nízkého napětí,“ dodala Slavíková. Technici jsou v terénu od ranních hodin a pracují na odstranění poruch.

Poruchy mohou hlásit na bezplatné lince

Společnost ČEZ v úterý ráno opravovala poruchy v Pardubickém kraji na Svitavsku, na Vysočině na Havlíčkobrodsku a na Moravě převážně v Olomouckém kraji. Podle mluvčí se poruchy mohou objevit, až budou lidé přijíždět na kontrolu svých chat a chalup. Poruchy je třeba nahlásit na bezplatnou linku 800 850 860.

Silné bouřky v pondělí zasáhly hlavně Olomoucký kraj a Vysočinu, místy je doprovázelo krupobití. Meteorologové dnes na facebooku uvedli, že největší kroupy padaly v Rosovicích na Dobříšsku ve středních Čechách. Měly v průměru sedm centimetrů.

Hasiči v Pardubickém kraji museli od pondělního odpoledne do úterního rána vyjíždět asi na šest desítek míst, aby odstranili následky bouřek. V naprosté většině odklízeli spadlé stromy a větve. Energetici v regionu zaznamenali tři poruchy na vedení vysokého napětí, především na Svitavsku.

Bouřky způsobily v Olomouckém kraji problémy, hasiči měli přes sto výjezdů, některé domy jsou zaplavené (1. 7. 2019) Autor: HZS Olomouckého kraje

Nejvíce zásahů měli hasiči v okolí Moravské Třebové a Bystrého ve svitavském okrese. Kromě odstraňování stromů a překážek provozu také v jednom případě odčerpávali vodu. „V Hamrech u Svojanova spadlo elektrické vedení a sloup na kapličku. Ve spolupráci s energetiky to řešíme ještě dnes,“ řekl operační důstojník krajských hasičů.

Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové bude odstraňování poruch na elektrickém vedení v kraji pokračovat ještě v úterý dopoledne. Nejvíce bylo postiženo Bystré u Poličky s okolím.

Padl další teplotní rekord

Teplotní rekord padl v pondělí i v pražském Klementinu. Stanice, která zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775, naměřila 35,5 stupně Celsia. Padl tak dosavadní rekord z roku 1905, kdy bylo 1. července 34,2 stupně Celsia. Uvedl to Jaroslav Přibyl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nové maximum pro první červencový den ukázal v pondělí teploměr na většině stanic měřících více než 30 let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, kde se teplota vyšplhala na 38,4 stupně Celsia. V Klementinu už o den dříve padl absolutní rekord. Neděle tam byla nejteplejším dnem za posledních 244 let. Meteorologové naměřili 37,9 stupně Celsia