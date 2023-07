Kozoroh

Jste na sebe pyšní, protože se vám mnohé podařilo. Po delší máte dojem, že vám nadřízený upřímně důvěřuje a počítá s vámi. Nedopusťte, aby vám stoupl úspěch rychle do hlavy. Pokud by se to stalo, cesta za štěstím by se opravdu hodně zkomplikovala.