Také dnes v Česku meteorologové na řadě míst zaznamenali tropické teploty nad 30 stupňů Celsia, rekord pro 11. září má 24 ze 162 dlouhodobě měřících míst. Nejtepleji bylo opět v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,8 stupně Celsia. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nová maxima meteorologové na některých stanicích naměřili už v předešlých třech dnech. Výrazně nadprůměrné teploty ukončí středeční přechod studené fronty – ta bude přes naše území přecházet od západu a místy se na ní budou vyskytovat bouřky. Ty mohou být ojediněle i silné – doprovázené zejména přívalovým deštěm a silnějšími nárazy větru.

Počátek týdne přinese zřejmě nejvyšší teploty do konce roku. Ty budou až o 10 °C vyšší, než je pro toto období běžné. V porovnání s víkendem porostou i ranní teploty.

„Dneska rekordy padaly častěji v nejnižších polohách Čech, to znamená Mělnicko, Praha, Žatecko,“ řekl ČTK Jan Šrámek z ČHMÚ. V Doksanech, kde teploty zaznamenávají 72 let, dnešní maximum překonalo sedm let starý rekord 32 stupňů. „Celkově byl teplotní rekord překonán nebo vyrovnán na 24 stanicích (15 procent) ze 162, které měří alespoň 30 let,“ uvedl ČHMÚ.

Teplotu 31,5 stupně Celsia dnes teploměr ukázal v Tuhani na Mělnicku a Neumětelech na Berounsku, o desetinu stupně méně bylo na stanici Plzeň-Mikulka. Z dlouhodobě měřících stanic byl rekord překonán ještě třeba v Žatci s dnešním maximem 31,3 stupně Celsia, v Průhonicích u Prahy s 31,2 stupně a na stanici Plzeň-Bolevec s 31,1 stupně.

Za zmínku podle meteorologů stojí také rekordních 28 stupňů Celsia zaznamenaných dnes na Milešovce, nejvyšší hoře Českého středohoří, kde se měří už 116 let. „Definitivní číslo z pražského Klementina budeme mít až zítra (v úterý), prozatím to vypadá, že na stanici měřící 246 let byl vyrovnán teplotní rekord pro 11. září (29,6 stupně),“ dodali.

Tropické teploty by v Česku podle předpovědi měly vydržet i v úterý, letos možná naposled. Mírné ochlazení s přeháňkami a místy bouřkami meteorologové očekávají od středeční studené fronty.

Ve středu se mohou tvořit i silné bouřky

Ve středu počasí u nás ovlivní vlnící se studená fronta. Bude od západu postupně oblačno až zataženo, déšť, přeháňky a místy bouřky. Pozor! Zejména na východě území se mohou vyskytovat i silné bouřky, doprovázené přívalovým deštěm a silnějšími nárazy větru. Pršet bude na většině území – z ovzduší se alespoň vymyjí prachové částice a klesnou i koncentrace přízemního ozonu. Ranní teploty budou vysoko – mezi 18 až 14 °C. Odpolední teploty od západu půjdou dolů 22 až 26 °C, na východě kolem 28 °C.

Hned od čtvrtka ale bude oblačnosti opět rychle ubývat – nasouvat se sem začne oblast vysokého tlaku vzduchu. Ve čtvrtek bude polojasno, ráno a dopoledne na východě oblačno až zataženo s deštěm a přeháňkami. Ranní teploty 16 až 12 °C. Odpolední teploty 20 až 24 °C.

V pátek pozor na přízemní mrazíky

To, že se blíží i astronomický podzim, připomenou v pátek po ránu přízemní mrazíky, ty budou aktuální zejména v západní části území. Se studeným ránem musíme počítat všude. V pátek bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty 7 až 3 °C, ojediněle přízemní mrazíky. Odpolední teploty 21 až 25 °C.

Víkend bude ve znamení letních teplot

Z víkendu více oblačnosti a místy přeháňky přinese neděle. V sobotu bude jasno až polojasno, po ránu ojediněle mlhy. Na jihovýchodě během dne ojediněle přeháňky. Ranní teploty 9 až 5 °C. Odpolední teploty 23 až 27 °C. V neděli bude polojasno až oblačno, místy přeháňky a déšť. Ranní teploty 13 až 9 °C. Odpolední teploty 23 až 27 °C. Počátek příštího týdne bude relativně bohatý na srážky a také větrný.