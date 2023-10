Pátek přinese nejvíce srážek z celého týdne – počasí v Česku bude pod vlivem frontální vlny – nejčastěji naprší od 5 do 10 mm. Na území Česka se opět prohlubuje sucho, takže každá srážka dobrá. V pátek bude zataženo, déšť. Odpoledne od jihozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Denní teploty vystoupí kvůli velké oblačnosti a srážkám jen na 10 až 14 °C.

O víkendu se mění zimní čas na letní

V noci ze soboty na neděli nás čeká změna letního času na zimní. Středoevropský čas (SEČ), který platí v Česku, se často nazývá „zimním časem“. Letní čas je uměle vyvolán. Ve 3 hodiny se přesune malá ručička na 2. hodinu. Víkend přinese opět vysoké teploty. V sobotu bude oblačno až polojasno, zpočátku dne místy přeháňky. Po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty 10 až 6 °C. Denní teploty 11 až 15 °C. V neděli bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Po ránu místy mlhy. Ranní teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 14 až 18 °C, v Jihočeském kraji až 19 °C.

Zlom v počasí přinese až začátek listopadu

Teplé jižní proudění k nám bude vrcholit v pondělí. To bude polojasno. Po ránu místy mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 14 až 19 °C. V úterý 31. 10. bude polojasno. Po ránu místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne přibývání oblačnosti s deštěm a přeháňkami. Ranní teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 12 až 16 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Ranní teploty 9 až 5 °C. Denní teploty 9 až 13 °C.

V úterý 31. října slavíme Hysila

Hydrologický silvestr neboli Hysil se slaví poslední říjnový den. Končí totiž hydrologický rok. Důvod je jednoduchý - v našich zeměpisných podmínkách se na horách může začít vytvářet sněhová pokrývka již v průběhu listopadu a může přetrvat až do jarního tání. To by hydrologům komplikovalo spočívat, kolik vody v daném roce spadlo a kolik odteklo, proto si konec roku posunuli. Jednatřicátý říjen je tedy hydrologický silvestr a první listopad je hydrologický Nový rok. Tedy u nás ve střední Evropě, jinde tomu tak být nemusí, např. na západě USA hydrologický rok končí o měsíc dříve, protože ve Skalistých horách sněžení může přijít již v říjnu. Hydrologové hledali datum, které by zajišťovalo, že co nejmenší množství vody, která by napadla před tímto datem, odteče až po tomto datu. Jde tedy o datum, kdy neleží sníh, ale současně je co nejmenší riziko výskytu povodní.

Co můžeme očekávat od listopadu?

Listopad je měsíc s nejkratší délkou slunečního svitu u nás, průměrná délka slunečního svitu je jen 49 hodin. Průměrná měsíční teplota se pohybuje na 2,9 °C (letošní by podle výhledu měl být teplotně nadprůměrný) a v průměru spadne 49 mm (srážkově by měl být průměrný). Vůbec nejchladnější byl listopad v roce 1920 s průměrnou teplotou -1,4 °C, naopak nezvykle teplo bylo v roce 1926 s průměrnou teplotou 6,9 °C. Nejvyšší teplota byla v listopadu naměřena hned 1. 11. 1929 v Klatovech, a to 24 °C, nejnižší potom 29. 11. 1989 na stanici Kvilda-Perla, a to -29,1 °C. A v roce 1952 12. listopadu na Lysé hoře leželo už 174 cm sněhu.

délka: 00:36.20 Video Video se připravuje ... Kalamita v beskydských lesích po srpnových bouřkách. Úřady zakázaly lidem vstup Josef Doležal