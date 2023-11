Zpět

na

Pořádný teplotní rokenrol přinese i tento týden – jeho počátek bude připomínat jarní podzim s teplotami až na 12 °C, od středy to ale bude zimní podzim, kdy už ve středu budeme ojediněle skloňovat tzv. ledový den, kdy odpolední teploty budou trvale zůstávat pod bodem mrazu. Počátek týdne bude bohatý na srážky a to zejména v horských oblastech – jen za pondělí tam naprší až kolem 25 mm. V úterý večer se bude déšť na horách měnit ve sněžení a během noci na středu se bude hranice sněžení snižovat i do těch nejnižších nadmořských výšek a po ránu se bude místy tvořit náledí. Mírný nárůst teplot vzduchu přinese opět konec týdne, ale sněhové vločky očekáváme od středních poloh.