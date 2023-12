V pátek po ránu a dopoledne pozor na tvorbu náledí. Teploty budou ojediněle při malé oblačnosti klesat až k -4 °C. A také nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat nejnižší z celého týdne - v odpoledních maximech naměříme 1 až 5 °C. Počasí u nás začne ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu - tlak vzduchu půjde rychle nahoru. Jinak bude oblačno až zataženo, jen ojediněle polojasno. Ojediněle sněžení, v nížinách déšť se sněhem nebo déšť.

Třetí adventní víkend bude ve znamení nárůstu teplot vzduchu. Během víkendu bude počasí u nás pod vlivem mohutné oblasti vysokého tlaku vzduchu. V sobotu bude oblačno až zataženo, během odpoledne místy až polojasno. Srážky pouze ojediněle - zpočátku od středních poloh sněhové, postupně sněžení pouze na horách. Ranní teploty 3 až -3 °C. Denní teploty 3 až 7 °C. V neděli bude oblačno až zataženo, během dne místy polojasno. Ranní teploty 5 až 1 °C. Denní teploty 5 až 9 °C.

Vánoční týden bude turbulentní

Vánoční týden bude v Česku dost turbulentní - zpočátku týdne budou nejvyšší odpolední teploty stoupat až na 10 °C, od středy se začne mírně ochlazovat. Pocitovou teplotu bude snižovat po většinu týdne vítr, který začne od středy na většině území nabírat na síle a jehož nárazy se budou zastavovat až kolem 70 km/h.

V pondělí bude oblačno až polojasno, ojediněle déšť. Ranní teploty 5 až 1 °C. Denní teploty 5 až 10 °C. V úterý bude oblačno až zataženo, během dne od západu místy déšť. Ranní teploty 5 až 1 °C. Denní teploty 6 až 10 °C a bude větrno. Ve středu bude oblačno až zataženo, během dne od západu místy déšť. Ranní teploty 4 až -1 °C. Denní teploty 3 až 7 °C. Větrno.

Co říkají statistiky

I přes ochlazení ve druhé polovině týdne to na bílé Vánoce v nížinách nevypadá. Pravděpodobnost bílých Vánoc na stanici Praha-Ruzyně ze statistiky posledních 60 let je 28%, z pohledu posledních 20 let 30%. Poslední opravdu bílé Vánoce i do nížin přinesly roky 2001 a 2010.

Za Vánoce na blátě může tzv. předvánoční obleva, tedy teplé jihozápadní nebo západní oceánské proudění, které se dostává do celé střední Evropy nejčastěji v období od 23. prosince do 1. ledna. Není to jen otázka posledních let. Dokazuje to i pranostika: Na Adama a Evu čekejte oblevu. Ta vznikla už v 17. století. Pokud bychom Vánoce posunuli na 24. ledna, stoupala by pravděpodobnost bílých Vánoc až na 80 %.