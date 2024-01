O víkendu a začátkem příštího týdne se příliš vysokých teplot nejspíš ještě nedočkáme, na téměř 8 °C by však teploty měly vystoupat již ve čtvrtek. Výrazné oteplení ale příliš dlouho pravděpodobně nevydrží. Metorologové mezi nedělí a středou varují před tvořením sněhových jazyků na vozovce, na horách bude patrně nutno počítat místy i se závějemi.

Již v sobotu teploty přes den místy stoupnou nad nulu, konkrétně až k 2 °C, zároveň však mohou klesnout až k -2 °C. Zejména po ránu bude třeba počítat ojediněle s mrznoucími mlhami a zataženým až oblačným nebem, které by mělo zejména na jih přejít v polojasné. K večeru lze očekávat na severu a severovýchodě sněhové přeháňky, zejména pak v horských oblastech. Nad 1000 metrů nad mořem může teplota klesnout až k -4 °C. Západní až jihozápadní vítr by měl být slabý s rychlotsí 2 až 6 m/s, večer však může nárazově dosáhnout až 15 m/s.

V neděli bude přes den o stupeň tepleji, rtuť tepoměru se tedy bude pohybovat mezi -1 až 2 °C, očekávat lze oblačno až zataženo, pouze na jihovýchodě místy polojasno. Sněžit by mělo opět především v severovýchodní a severní části území, přičemž pod 300 m nad mořem budou srážky i smíšené. Přes noc se teploty budou pohybovat v rozmezí -1 až 3 °C. Západní až jihozápadní vítr dosáhne rychlosti 4 až 9 m/s, v nárazech pak 15 až 20 m/s. Na východě území jeho maximální rychlost dosáhne 6 m/s.

V pondělí zůstanou denní teploty identické s těmi nedělními, ty noční však mohou klesnout až k -6 °C. Oblačnost bude proměnlivá s občanými sněhovými přeháňkami. Vítr opět v nárazech může dosáhnout rychlosti až 20 m/s.

V úterý nejnižší noční teploty místy dosáhnou až k -7 °C. Sněhových přeháněk by mělo spolu s oblačností od rána postupně ubývat. Denní teploty setrvjí v rozmezí -2 až 2 °C. Vítr o maximální rychlosti 7 m/s bude k večeru slábnout.

Středeční ráno přinese polojasné nebe a místy mrznoucí mlhy, v průběu dne však oblačnosti bude postupně přibývat. V oblasti Čech se očekávají dešťové až mrznoucí srážky. V noci opět může teplota klesnout až k -7 °C, pokud napadne sníh, tak až k -10 °C. Denní teploty budou podobné jako předchozího dne, pouze na jihozápadě mohou ojediněle vystoupat k 5 °C. Mírný vítr opět nepřesáhne 7 m/s. Řidiči by si měli ráno i přes den dát pozor na tvoření ledovky na komunikacích.

Výraznější oteplení přijde patrně po čtvrtku, který přinese mrznoucí a dešťové srážky. V noci teploty neklesnou pod -2 °C, v následujících dnech pod -1 až -6 °C. Denní teploty by se však měly držet v rozmezí 0 až 5 °C, místy až 8 °C. Jarní teploty však dlouho nevydrží. Záhy by se měly vrátit do rozmezí -3 až 2 °C.

