Rak

Milí Raci, dbejte na dokončení restů. Nepouštějte se do řešení nových povinností, protože byste je nezvládli. Potom byste na sebe byli naštvaní a podle toho by vypal i víkend. Stále byste mysleli jen na to, že jste neschopní a práci je nutné dokončit.