Česko dnes zažívá letošní první tropický den, kdy teploty dosáhnou alespoň 30 stupňů Celsia; na stanici Praha - Komořany zaznamenali meteorologové 30,6 stupně Celsia. Do dneška byl první tropický den v roce zaznamenán nejdříve 17. dubna, a to v roce 1934, tehdy bylo ve Vlašimi právě 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Loni nastal první tropický den 18. června.

Teploty dnes podle meteorologů stoupají ještě výš než v sobotu a opět přepisují rekordy. „Na více než polovině měřících stanic zaznamenáváme takzvaný letní den, kdy je maximální teplota 25 stupňů Celsia nebo vyšší. Na řadě stanic je ale podstatně tepleji, dokonce jsme již na stanici Praha-Komořany odečetli hodnotu 30,6 stupně Celsia,“ uvedl ČHMÚ.

A kdy přijde zlom? „Velmi teplé jihozápadní proudění bude mít zelenou i počátkem příštího týdne. Ukončí je až přechod vlnící se studené fronty, která počasí u nás začne zřejmě ovlivňovat během úterního večera,“ řekla meteoroložka Dagmar Honsová. Ještě v pondělí a v úterý vystoupí teploty až k až 27 °C. Ve středu přijde déšť nebo přeháňky a ochlazení na 13 až 17 °C.

Už teď je příroda v Česku asi měsíc „napřed“, což je znát například na pylové předpovědi. Rozkvetly už i břízy, které alergiky běžně trápí obvykle až v květnu.