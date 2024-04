Víkend pokračuje ve znamení nízkých teplot a občasného sněžení. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat kolem 8 °C, místy ale rtuť teploměru zůstane u nuly. Noc byla zvlášť mrazivá, na Jizerce klesly teploty pod -10 °C. V Karlovarském kraji dnes od rána sněží, a to i v nižších polohách. Sníh na mnoha místech zůstává na silnicích. Láme také větve a stromy. Kvůli překážkám na kolejích byla na několika místech zastavená doprava i na železnici.

Zatímco v Ústeckém kraji je většinou zataženo, v Libereckém se vyjasnilo, místy se ale objevují mlhy. Silnice jsou podle informací silničářů jen holé a s opatrností sjízdné.

V Jihočeském kraji jsou dnes ráno vozovky na Šumavě vlhké nebo mokré, silničáři v ranních hodinách chemicky ošetřili některé silnice. Zaměřili se se na Prachaticko, úsek od Strážného po Vimpersko, na Českokrumlovsku z Pasečné na Svatý Tomáš a v příhraničí kolem Přední Zvonkové.

Zvlášť motoristé, kteří už zimní pneumatiky vyměnili za letní, by měli jezdit se zvýšenou opatrností. Letní pneumatika funguje jen zhruba do sedmi stupňů Celsia, při nižších teplotách má auto s letními pneumatikami až dvakrát delší brzdnou dráhu než se zimními a horší ovladatelnost při manévrech.

Problémy na Karlovarsku

Hasiči na Karlovarsku evidují od půlnoci téměř padesátku zásahů kvůli sněhu

„Od půlnoci do deseti hodin dopoledne evidujeme pět desítek událostí, z toho 42 v souvislosti se sněžením. Ve všech případech se jedná o odstranění spadlých, prasklých či nahnutých stromů na komunikace vlivem těžkého sněhu. Události jsou plošně po celém kraji,“ popsal situaci mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

„V průběhu nedělního dopoledne jsme vyjížděli i ke dvěma dopravním nehodám. U Rovné osobní auto skončilo v příkopě, nehoda byla bez zranění. Mezi Jáchymovem a Božím Darem havarovala dvě osobní auta, jedna osoba se zranila. V aktuálních podmínkách by vůbec neměli nikam jezdit ti, kteří již mají na autech letní pneumatiky,“ doporučil mluvčí hasičů.

⚠️Vzhledem k pokračujícímu sněžení, které je lokálně i intenzivnější, byla vydána výstraha před silným sněžením pro oblast Karlovarského kraje s platností do 11:00 (oranžová oblast). Hranice sněžení je kolem 500 m n.m.



❄️Na některých stanicích se hodinové úhrny pohybují i kolem… pic.twitter.com/6sAiwypkkx — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 21, 2024

Provoz byl zastaven například na trati Cheb - Mariánské Lázně. „Odstraňujeme stromy, které pod tíhou padají nebo jsou na trakčním vedení,“ doplnil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Podle webu Českých drah spadlé stromy zastavily provoz i na tratích z Vojtanova do Františkových Lázní nebo z Františkových Lázní do německého Selbu.

Sníh v Karlovarském kraji padá zhruba od 400 metrů nad mořem, na horách už druhým dnem. Například na Klínovec se tak znovu vrátilo zimní počasí s několika centimetry čerstvého sněhu a sníh je i na silnicích. Stejně tak na Šumavě v okolí Železné Rudy je zasněženo s teplotami okolo tří stupňů pod nulou.

Nebezpečení v Krkonoších

Na hřebenech Krkonoš za posledních 24 hodin napadlo asi 15 centimetrů sněhu a celková vrstva sněhu se dnes ráno pohybovala kolem čtvrt metru. Polská horská služba na své straně hor vyhlásila první stupeň lavinového nebezpečí, který je nejnižší z pětibodové stupnice.

Větší množství sněhu vítr nafoukal především do roklí ledovcových karů a na některé strmé svahy nad horní hranicí lesa. „V těchto místech se mohou objevit menší sesuvy sněhu,“ uvedla polská horská služba. Sněhovým polím na strmých svazích by se turisté měli vyhnout.

Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem leželo dnes ráno 22 centimetrů sněhu. Sníh leží ve vyšších polohách hor, hlavní střediska hor jsou bez sněhu. Na silnicích do středisek sníh také není. V Krkonoších s různou intenzitou s přestávkami sněží od ochlazení v noci na středu.

Na horách se v noci na dnešek dál ochladilo. Teplota na Sněžce do rána klesla na minus devět stupňů Celsia. Protože na vrcholu hor vál vítr o rychlosti kolem 40 až 50 kilometrů v hodině, pocitová teplota byla kolem minus 20 stupňů Celsia, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka na Sněžce.

Padající stromy na Frýdecko-Místecku

Moravskoslezští hasiči dnes především na Frýdecko-Místecku likvidují padlé stromy, které neunesly váhu nového sněhu. Události se obešly bez zranění a bez výrazných škod. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu informovala, že nejvíce sněhu napadlo do rána v Beskydech na Lysé hoře, a to 17 centimetrů. Policejní mluvčí René Černohorský dodal, že na silnicích je situace klidná a žádné vážné nehody se kvůli počasí nestaly.

Předpověď na neděli

Do Česka nadále proudí studený vzduch od severu. Od sobotní půlnoci je v platnosti výstraha před nízkými teplotami, ale také před ojedinělými sněhovými přeháňkami. Nejnižší teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu klesnou v noci k -4 °C. „Noční mráz může poškodit ovocné stromy, vinnou révu a vzešlou zeleninu. Na krajním severovýchodě za noc místy napadne 5 až 10 cm, na horách i kolem 15 cm nového sněhu,“ uvedli meteorologové.

Výrazné oteplení během neděle experti neočekávají. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C. Bude oblačno až zataženo, zejména ráno a večer bude místy zmenšená oblačnost. Ojediněle na horách a na severovýchodě můžeme očekávat přeháňky nebo sněžení. V nižších polohách srážky smíšené nebo výhradně deštové.

Meteorologové radí především pro oblasti v Moravskoslezském kraji, aby si lidé dali pozor během chůze kvůli sněhové pokrývce. Výzva platí i pro řidiče. „Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku,“ dodávají a doporučují lidem, aby se snažili ochránit svou úrodu.