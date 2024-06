V Šišmě se utrhla hráz rybníka nad obcí, řekl ČTK starosta Marek Krystek. Voda zasáhla obecní i soukromý majetek, v řadě domů byl téměř metr vody, uvedli starostové. Nikdo nebyl zraněn.

„Byla to blesková povodeň, během okamžiku se vylil potok, škody jsou v řádech milionů korun, jsme ale rádi, že nejsou na životech. Celý střed obce je zdevastovaný vodou. Máme roztrženou hráz rybníka, který je nad obcí Šišma, což je pro nás nyní hlavní krizová situace. Náhradní bydlení jsme zajišťovat nemuseli, nakonec jsme to zvládli tak, že jsme obyvatele evakuovat nemuseli. Nicméně je to pořád ve hře kvůli poškozené hrázi nad obcí. Čekáme na příjezd odborníků, kteří nám řeknou, zda bude nutná,“ řekl dnes ČTK starosta Šišmy Marek Krystek.

Voda způsobila velké škody také v sousedních Kladníkách. „Naštěstí na životech a zdraví škody nejsou, škody jsou ale majetkové - jak na obecním, tak i na soukromém majetku. Teprve je mapujeme, v noci jsme to mapovali při baterkách. Všude je bahno, voda nebo směsice ornice a vody, v některých nemovitostech bylo až 70 centimetrů v interiérech,“ řekl dnes ČTK starosta Kladník David Štěpánek.

„Jsme vesnice umístěná v dolíku, vzhledem k tomu, že tři týdny už prší, byla půda tak nasycena, že se vše valilo z okolních polí. Při normálním stavu má náš potok na šířku metr a sotva teče, nyní byl v šířce Bečvy, tedy zhruba 25 metrů. Bral vše po cestě, u bytovky plula pračka, v Šišmě i auta. Katastrofa, tohle nebylo ani v roce 1997,“ řekl Štěpánek.

V Hradčanech dostala starostka varování z olomouckého operačního střediska o přívalové vlně ze Šišmy pět minut před jejím příchodem, v 19:30. „Nestihli jsme na to bohužel zareagovat, stačila jsem jen vyhlásit občanům, ať zabezpečí maximálně své obydlí a vypnou elektrickou energii. Z Přerova jsem dostala informaci, že k nám jedou pytle, ale ty dorazily, až nás to spláchlo. Bylo to metr vody, posunulo nám to u úřadu o sedm metrů osobní auto, vymlelo to dlažební kostky, máme komplet vytopené dva byty v bytovém domě a dva domy. Voda se dostala také do sklepů domů. Zázemí a vybavení obce je komplet zničeno,“ řekla dnes ČTK starostka Hradčan Marie Galetová. „Nikdo však nemusel být evakuován, nikomu se ni nestalo,“ doplnila starostka.

Přívalová vlna zasáhla podle mluvčí hasičů Lucie Balážové také obec Domaželice, Hlinsko, Nové Dvory a Oldřichov. Hasiči zachránili deset lidí z ohrožených rodinných domů nebo nepřístupných míst. „V obci Šišma byla vlna tak silná, že plavala i auta, některá skončila v korytě řeky,“ uvedla mluvčí. Hasiči v noci čerpali vodu ze 70 nemovitostí.

O víkendu tropy i další bouře

Bouřky doprovázené dešťovými přeháňkami by se měly vyskytnout již v noci na pátek, přičemž k ránu se bude vyjasňovat s občasnými mlhami. Přes den se polojasné nebe bude postupně zatahovat, přičemž lze počítat s příchodem místy i silných přeháněk a bouřek směrem ze západu. K večeru by však tyto měly ustávat. Noční teploty by neměly klesnout pod 15 °C, zato denní se vyšplhají až k 32 °C. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) varují před silnými nárazy větru a přeháňkami během bouřek.

Rovněž v sobotu lze při zvýšené oblačnosti očekávat přeháňky a bouřky, zejména pak k večeru. Nejnižší noční teploty se budou držet v rozmezí 12-19 °C, přes den rtuť teploměru vystoupá až k 34 °C. Vítr o rychlosti 4 m/s postupně místy zesílí až na 6 m/s.

Neděle přinese polojasné až oblačné nebe, přičemž s přibýváním oblačnosti ze západu bude většina území zasažena bouřkami a přeháňkami, někde dokonce velmi silnými. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti 15-20 m/s. V noci teplota neklesne pod 18 °C, denní pak budou téměř identické se sobotním stavem.

V pondělí lze očekávat větší oblačnost s občasným deštěm, postupně však bude od západu oblačnost mizet. Přijde rovněž výraznější ochlazení, denní teploty nepřekročí 24 °C, přičemž noční neklesnou pod 12-15 °C. 25 °C nepřesánou denní teploty ani v úterý, kdy rovněž bude třeba počítat místy s deštěm. V noci teplota klesne až k 10 °C.

Od středy do čtvrtka se teplota přes den bude držet pod 24 °C, přičemž v pátek by se mohlo oteplit až k 26 °C. Postupně dojde k úbytku srážek i oblačnosti. Noční teploty se budou držet nejníže okolo 9 °C.