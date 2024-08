Vodnář

Momentálně vám to v trvalém vztahu dost skřípe, ale nemyslete jen na nejhorší. Dopřejte partnerovi více prostoru a zaměřte se na pracovní povinnosti a výchovu dětí. Uvažujete-li o tom, že se přihlásíte do zajímavého kurzu či budete studovat, jděte do toho!