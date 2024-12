Zpět

V prvním prosincovém týdnu čekají meteorologové časté přeháňky, a to jak dešťové, tak sněhové. V noci bude většinou mrznout, tvořit se může námraza, náledí či ledovka. V týdnu se bude průměr nejvyšších denních teplot nejčastěji pohybovat kolem tří stupňů Celsia, v sobotu se pak oteplí místy až na deset stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který na dnešek vydal výstrahu před možnou tvorbou ledovky v západní polovině Čech. V noci na úterý a v úterý ráno se pak může lokálně tvořit v severozápadní, severní a severovýchodní části Čech, od noci do úterního odpoledne také na Českomoravské vrchovině a na západě a jihu Moravy.