Nad našimi hlavami právě probíhá souboj dvou vzdušných mas. Teplé a vlhké z jihozápadu a mrazivé a suché ze severovýchodu.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Zatímco ve Španělsku teploměr ukazuje i +15 stupňů, v Pobaltí jsou nejvyšší denní teploty místy pouhých -15 stupňů.
Ledový sibiřský vzduch se aktuálně přiblížil k našim hranicím. „Velmi pozvolna se od severovýchodu ochlazuje a srážky v podobě slabého deště či mrholení postupně přecházejí ve srážky smíšené i sněhové,“ uvádějí meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu.
Sněžit bude hlavně na horách. Chlad ale poměrně rychle podle modelů odtlačí jihozápadní proudění a ve čtvrtek naměříme místy i deset nad nulou.
Jak bude?
- Dnes: Zataženo, místy déšť, na severovýchodě i sněžení. Den 0 až 6 °C. Zítra: Zataženo, mlhy, ojediněle mrholení nebo sněžení nad 500 m. Noc -3 až +1 °C, den 0 až 5 °C.
- Úterý: Zataženo až oblačno, místy déšť nebo sněžení nad 500 m. Noc -4 až +2 °C, den 1 až 6 °C.
- Středa: Zataženo, od západu déšť, zpočátku ve vyšších polohách sněžení. Noc -2 až +2 °C, den 1 až 8 °C.
- Čtvrtek: Zataženo, občas déšť, na horách sněžení. Noc 0 až 5 °C, den 5 až 10 °C.
