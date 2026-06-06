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V sobotu a v neděli očekávají meteorologové převážně malou oblačnost, při přechodném zvýšení jejího množství se podle nich jen tu a tam vyskytnou slabší přeháňky.
V sobotu se ráno mohou vyskytnout také mlhy. Během večera pak mohou být zejména na západě přeháňky četnější. Přes noc teploty klesnou k 10 až 6 °C, během dne vystoupají k 21 až 26 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
V neděli bude polojasno až skoro jasno, místy s vyšší oblačností ojediněle přijdou přeháňky, které zejména na severu mohou být i četnější. Přes noc teploměr ukáže 14 až 10 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 19 až 24 °C, na jihu Moravy až 26 °C. Rychlost větru se bude pohybovat mezi 3 až 7 m/s.
Start pracovního týdne přinese polojasno s následným přibýváním oblačnosti a ojedinělými přeháňkami. V noci z neděle na pondělí teploty klesnou k 12 až 8 °C, v pondělí přes den vystoupají k 23 až 27 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
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