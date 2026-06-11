Čtvrtek
Deštivá noc přechází do deštivého a zataženého rána, zejména na severu. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami, nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty meteorologové očekávají 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Povane mírný západní až severozápadní vítr (3 až 7 m/s), v bouřkách a přeháňkách bude přechodně zesilovat, večer zeslábne. Naprší většinou do deseti milimetrů, ojediněle kolem 20.
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Pátek
Noc na pátek bude ještě studenější, teploty spadnou k 9 až 5 stupňům, přes den se v Čechách nevyšplhají přes 17 °C, na Moravě a ve Slezsku maximálně 19. S deštěm to bude podobné, do 10 mm, výjimečně 20.
Sobota
Na sobotu očekávají experti větrno, četné přeháňky a oteplení. Odpoledne a večer budou srážky zvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, nejvyšší denní 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Foukat má mírný, během dne až čerstvý západní až severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 m/s, v Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), večer zeslábne. Naprší jen málo srážek, v severní polovině území až 15 mm.
Neděle
Neděle bude rovněž větrnější, 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Obloha se čeká polojasná až oblačná, přechodně i zatažená. Od severu se místy vyskytnou přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky. Noční teploty spadnou k 12 až 8 °C, přes den pak opět v Čechách nepřesáhnou 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C.