Pod nohama čvachtá bláto, místo aby křupal sníh, zpívá Janek Ledecký. A to se letos zřejmě na Štědrý den opět stane. Jarní počasí do Česka v pondělí přineslo až 16 °C. V týdnu se ochladí, ve východní polovině ČR se bude v noci na středu a ráno při mrznoucím dešti tvořit slabá ledovka. Déšť bude namrzat v místech, kde budou teploty povrchů pod bodem mrazu, tedy hlavně na Moravě. Ve vyšších polohách bude déšť přecházet ve sněžení, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na Štědrý den se ale očekává až 10 °C.

Po nadprůměrně teplém začátku předvánočního týdne se ve středu mírně ochladí, obloha se zatáhne a bude většinou pršet, ve vyšších a přechodně i ve středních polohách sněžit. Poté ale teploty zase porostou, na Štědrý den má být až 10 °C. I v noci se teploty během tohoto týdne dostanou pod bod mrazu jen výjimečně.

Milovníky bílé pohádky namlsal začátek prosince, ale obleva z minulého týdne většinu sněhu rozpustila. Naděje na vločky snášející se z oblohy ve sváteční dny přesto existuje, i když spíše jen na horách.

Upozornění ČHMÚ před ledovkou platí zejména pro Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a západ Moravskoslezského kraje od půlnoci do středečních 09:00.

Ledovka vzniká podle odborníků jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Průhledná vrstva ledu tak vzniká nejen na cestách, ale i na větvích, plotech či sloupech.

Během středy se pak bude podle meteorologů oteplovat a srážek ubývat. Ve čtvrtek by se ale mělo sněžení do Česka vrátit.

Studená fronta

Od poloviny týdne bude na většině území pršet, postupně v polohách nad 600 metrů začne sněžit. „Počasí ovlivní studená fronta, přinese srážky a bude větrno,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Vydatně sněžit by mohlo především na hřebenech hor v Čechách. Odpoledne by srážky mohly být smíšené nebo dešťové a vzhledem tomu by mohly přechodně, místy i výrazněji stoupnout hladiny řek, uvedli meteorologové.

Podle jejich předpovědi by navíc měly být dny od čtvrtka do pondělního Božího hodu vánočního větrné. „Místy očekáváme nárazy západního větru o rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině, ojediněle až 90 kilometrů v hodině,“ předběžně upozornili meteorologové.

„Na horách by mohlo v chladnějších epizodách i docela intenzivně sněžit, sníh není přechodně vyloučen ani v nižších polohách,“ uvedli meteorologové.

Teplotní rekordy

V pondělí panovaly v rámci republiky velké teplotní rozdíly. Zatímco v Křemži na Českokrumlovsku naměřili 16 °C, v Šumperku dosáhla nejvyšší teplota jen minus 0,2 stupně. Velké rozdíly způsobil vítr.

„Zatímco na Hané se dnes nehnula ani větvička a celodenní mlha držela teploty okolo bodu mrazu, v závětří Šumavy nebo Jeseníků teploty snadno překračovaly deset stupňů Celsia. Někde ani celodenní sluneční paprsky nestačily k tomu, aby se vzduch promíchal, a teploty vystoupily stěží nad pět stupňů,“ uvedli večer meteorologové na facebooku.

Na 14 ze 165 stanic, které měří alespoň 30 let, přepsali maximum pro 18. prosinec. Například v Moravských Budějovicích teploměr ukázal 13 stupňů, o 0,3 stupně víc než dosavadní rekord z roku 1989.

Jak bude?

Úterý: skoro jasno, místy mlhy, i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Noc 0 až 5 °C, místy i –2 °C, den 5 až 10 °C.

Středa: zataženo, od severozápadu déšť, nad 600 m sněžení, větrno. Noc 0 až 4 °C, místy i –2 °C, den 7 až 7 °C.

Čtvrtek: zataženo, přeháňky nad 600 m, postupně nad 1000 m sněžení, větrno. Noc 0 až 4 °C, den 3 až 7 °C.

Pátek: zataženo, přeháňky, od severu nad 500 m sněžení, větrno. Noc 0 až 4 °C, den 2 až 6 °C.

Sobota: oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, nad 500 m postupně od jihozápadu sněžení. Noc 0 až 4 °C, den 4 až 8 °C.

Neděle až úterý: Oblačno až zataženo, občas déšť, od vyšších, přechodně i od středních poloh srážky sněhové. Noc -2 až + 3 °C, den 6 až 10 °C (v neděli), postupně 3 až 7 °C.

Kde nasněží?

Sníh by měl podle modelu GFS ležet o Vánocích jen v nejvyšších evropských horách. U nás je naděje v Krkonoších, na Šumavě, v Krušných horách a Beskydech.

