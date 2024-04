Zpět

Studené severní proudění má i nadále zelenou. Do konce týdne zpravidla nepustí nejvyšší odpolední teploty přes 10 °C, a teploty tak budou podprůměrné až o 6 °C v porovnání s tím, jaké by měly být v tomto období. Také rána budou studená – nejnižší noční teploty budou klesat až k -3 °C. Navíc bude větrno, takže pocitová teplota bude snižována. Také oblačnosti a srážek bude hodně – z víkendu bude na srážky bohatá zejména sobota a sněhové vločky se v noci a ráno mohou dostat i do nížin. Do konce týdne napadne na Šumavě a v Krkonoších až kolem 45 cm sněhu. Pokud už máte přezuto na letní pneumatiky, je na místě velká opatrnost – zejména po ránu se může místy tvořit náledí a přechodně i sněhová pokrývka. A chladno bude i v příštím pracovním týdnu, teploty v maximech na 20 °C se k nám vrátí až v úplném závěru dubna.