Nejchladněji bylo na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde naměřili minus 19,2 stupně Celsia. ČTK to řekl Tadeáš Gregor z českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
Na další šumavské stanici Rokytská slať bylo dnes ráno minus 17,8 stupně Celsia. „V nižších polohách se pak teploty pohybovaly kolem minus deseti stupňů Celsia,“ uvedl Gregor. Dodal, že ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku však naměřili až minus 14 stupňů Celsia.
Začátek týden potrápí Česko ledovka. Výstraha ČHMÚ platí do dnešních 10:00. Řidiči by měli být opatrní.
„Sněhu si konečně užijeme, a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne,“ uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.
V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.
„Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na silvestra,“ podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat, a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na silvestra i sněhové jazyky. „Přesné úhrny sněhu na silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech,“ upozornili meteorologové.
Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.
„Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší,“ dodali meteorologové.
Silničáři oznámili, že kvůli očekávanému sněžení uzavřou dnes v 18:00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do úterních 06:00, uvedla na síti X policie. Autobusy a osobní vozy tudy projedou, řidiči nákladních aut ale musí do Polska po alternativní trase, která vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Kvůli počasí je pro nákladní auta nad šest tun zavřená i silnice přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.
Jak bude?
Dnes: Jasno, od severu pak oblačno až zataženo. Odpoledne začne v severní polovině území sněžit. V polohách pod 300 m i déšť, popřípadě déšť se sněhem. Na jihu přibývání oblačnosti až k večeru, později večer srážky. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C.
Zítra: Nejprve oblačno až zataženo, v noci na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, ráno zejména na jižní polovině území. Během dne se postupně trochu vyjasní. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.
Silvestr: Zataženo až oblačno. Na horách vytrvalé sněžení, od severozápadu občasné sněžení. K večeru srážky i oblačnost začnou pomalu ubývat. Nejnižší noční teploty -2 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C.
Nový rok: V noci a ráno oblačno až polojasno. Během dne bude přibývat oblačnosti od severozápadu, místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách na severu četnější. Nejnižší noční teploty -5 až -10 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až -13 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C, na severovýchodě -5 až -2 °C.
